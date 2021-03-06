В Европарламенте призвали использовать «Северный поток — 2» против Москвы

Председатель крупнейшей фракции Европарламента «Европейской народной партии» Манфред Вебер предложил Евросоюзу использовать «Северный поток 2» как политический инструмент против Москвы, пишет Spiegel.

«Он («Северный поток 2») экономически стабилизирует систему (президента РФ Владимира) Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов», — сказал Вебер.

По его словам, газопровод можно использовать «как рычаг давления», а его использование должно зависеть от «дальнейшего поведения российского руководства».

Вебер также призвал Европу быть увереннее во внешней политике и отказаться от «наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».

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Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.