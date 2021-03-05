Почти 40% россиян недовольны развитием своей карьеры

Более трети россиян недовольны развитием своей карьеры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса портала SuperJob.ru.

По словам 38% работающих россиян, их карьера развивается в худшем направлении, чем 10 лет назад. Чаще других об этом сообщают экономисты (58%), инженерно-технические работники (49%) и психологи (46%).

О развитии карьеры по намеченному плану или же о ее стремительном росте заявили 15% соотечественников. Наибольшая доля таких респондентов проходится на врачей (29%) и медсестер (28%).

24% опрошенных сказали, что 10 лет назад не строили карьерных планов, а 23% затруднились ответить на соответствующий вопрос.

Исследование проводилось во всех федеральных округах в 857 населенных пунктах среди 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России.

Ранее россияне перечислили лучшие города для карьеры.