Новак рассказал о планах РФ по наращиванию добычи нефти в апреле

Вице-премьер России Александр Новак рассказал о планах России увеличить объемы нефтедобычи. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в апреле ожидается наращивание добычи на 130 тыс. баррелей в сутки.

Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы обеспечить внутренний спрос.

Ранее Новак по итогам министерской встречи ОПЕК+ заявил, что 2021 год станет ключевым для нефтяного рынка.