Новак рассказал о планах РФ по наращиванию добычи нефти в апреле
Ника Пикекатлет
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Вице-премьер России Александр Новак рассказал о планах России увеличить объемы нефтедобычи. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в апреле ожидается наращивание добычи на 130 тыс. баррелей в сутки.
Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы обеспечить внутренний спрос.
Ранее Новак по итогам министерской встречи ОПЕК+ заявил, что 2021 год станет ключевым для нефтяного рынка.
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