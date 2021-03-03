ФСС назвал наибольшую стоимость дня на больничном в России

Замглавы Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Лотоцкая рассказала о наибольшей стоимости за день на больничном в России. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Она отметила, что максимальная выплата за один больничный день составляет 2434 руб., при этом минимальная — 426 руб.

По ее словам, данная стоимость рассчитывается, исходя из зарплаты работника за два прошедших года. Замглавы ФСС добавила, что также в данном вопросе учитывается стаж, который предполагает наличие не менее пятилетнего опыта работы.

Если такого стажа у человека нет, уточнила Лотоцкая, то сотрудник на больничном может получать выплату в размере 60% от среднего заработка. Замглавы подчеркнула, что при стаже от пяти до восьми лет этот показатель увеличивается до 80%, а при наличии стажа выше — 100%. Но при этом стоимость за день не может превышать 2,4 тыс. руб.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о новом порядке оплаты больничных.