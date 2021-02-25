Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в этом году

Значительная доля малого и среднего бизнеса в России заявила, что в 2021 году продолжает испытывать серьезные проблемы. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Так, в начале года у 33,1% опрошенных продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. Примерно каждая десятая компания (9,7%) готовится к закрытию. При этом о постепенном восстановлении потерь прошлого года заявили 19,1% респондентов.

Главной проблемой в начале 2021 года у бизнесменов остается слабый спрос, который так и не поднялся на допандемийный уровень. Также в тройку основных проблем вошли невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду, нехватка денег на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с фонда оплаты труда (ФОТ). Также предприниматели жалуются на неуплату контрагентами поставленных товаров и оказанных услуг, на нехватку средств на коммунальные платежи, сложности с бесперебойной поставкой материалов и товаров на предприятия.

Опрос проводился в феврале среди руководителей и владельцев 5 тысяч компаний из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что министерства РФ обсуждают дополнительные меры поддержки бизнеса.