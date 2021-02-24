Миллера переизбрали главой правления «Газпрома»
Дарья Тарасенко
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Совет директоров «Газпрома» принял решение переизбрать действующего председателя компании правления Алексея Миллера еще на пять лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.
Теперь полномочия председателя компании будут продлены с 31 мая 2021 года.
Миллер занимает должность председателя правления «Газпрома» с 2001 года.
Ранее глава компании заявил, что к 2030 году проект газификации России будет полностью реализован. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — сообщал Миллер.
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