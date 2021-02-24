Миллера переизбрали главой правления «Газпрома»

Совет директоров «Газпрома» принял решение переизбрать действующего председателя компании правления Алексея Миллера еще на пять лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Теперь полномочия председателя компании будут продлены с 31 мая 2021 года.

Миллер занимает должность председателя правления «Газпрома» с 2001 года.

Ранее глава компании заявил, что к 2030 году проект газификации России будет полностью реализован. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — сообщал Миллер.