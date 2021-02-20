В МИД Литвы предложили заморозить строительство «Северного потока — 2» до выборов в РФ

Глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис обратился к Евросоюзу с предложением заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2» до парламентских выборов в России, передает Reuters.

По его словам, газопровод все чаще становится объектом внимания со стороны европейских политиков в контексте обсуждения новых санкций против России из-за репрессий в отношении оппозиции. При этом Германия все также защищает «Северный поток — 2», называя трубопровод исключительно коммерческим, указал министр.

Ландсбергис считает, что «замораживание» проекта «может быть компромиссом». Он пояснил, что не предлагает отменить строительство, а только приостановить работы до того момента, «когда будем иметь дело с демократически избранным» правительством РФ.

Глава литовского внешнеполитического ведомства также заявил, что Европа не сможет сохранить свое единство, если при помощи нового пакета санкций не отправит для России «правильный сигнал».

Накануне сообщалось, что США представят новые санкции против «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.