Bloomberg: США представят новые санкции против «Северного потока — 2»

Власти Соединенных Штатов опубликуют доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля. Ожидается, что новые санкции затронут «небольшое количество связанных с Россией организаций».

При этом США намерены воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, связанных с газопроводом, указано в сообщении. Источники объяснили подобное стремление желанием американской администрации остановить строительство «Северного потока – 2», не вызывая антагонизма у Германии.

Ранее в Германии призвали выставить счет США за задержку строительства «Северного потока – 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.