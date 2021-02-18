На Украине назвали остановку «Северного потока — 2» вопросом жизни и смерти

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» вопросом жизни и смерти для украинцев.

По его словам, при завершении проекта Украина станет «беззащитной перед российской военной агрессией». Как отмечает Коболев, пока через украинские территории осуществляется транзит российского газа в Европу, ГТС является «частью системы обороны» государства». При изменении географии поставок газа в ЕС положение Киева изменится.

«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить Северный поток — 2 » — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — считает глава «Нафтогаза Украины».

Ранее украинский министр финансов оценил убытки из-за «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.