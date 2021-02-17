В ФРГ призвали выставить счет США за задержку «Северного потока – 2»

Берлин может выставить счет Вашингтону за задержку строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре, пишет РИА «Новости».

Котре подчеркнул, что завершение проекта откладывается из-за позиции США, в связи с чем немецкие граждане покупают газ по завышенной цене. По словам депутата, речь идет о нескольких миллиардах долларов.

«Германия должна ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными санкциями и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление», — сказал немецкий политик.

Котре добавил, что на переговорах нельзя идти на уступки.

Ранее Администрация США начала переговоры с Германией о пересмотре политики в отношении «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.