Администрация США начала переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»

Администрация президента США Джо Байдена пересматривает политику страны в отношении трубопровода, предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию по дну Балтийского моря — «Северного потока — 2». Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.

По словам источника из ФРГ, администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая «угрозы санкций» против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Как пишет газета, американская администрация пересматривает внешнюю политику в отношении проекта после того, как 6 февраля судно «Фортуна» начало укладку труб в водах Дании. Источник из Госдепартамента добавил, что Соединенные Штаты намерены «следить за активностью по завершению строительства и сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет зафиксирована, вынесут решение о применимости санкций».

Ранее в ФРГ ответили на критику в адрес «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.