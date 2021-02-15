Путин поручил проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России

Правительство России совместно с Центробанком займется составлением предложений по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Такое распоряжение дал глава государств Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам.

Кроме того, кабмин и ЦБ в рамках составления предложений рассмотрит возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей с двумя детьми и более.

Срок выполнения поручения — 31 марта 20201 года.

Ранее в ЦБ выступили против продления льготной ипотеки под 6,5% во всех регионах. Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявляла, что необходимо завершить льготную программу ипотечного кредитования, «чтобы не приводить к избыточным рискам».