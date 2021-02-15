В ФРГ назвали условие диалога с США по «Северному потоку — 2»

Берлин и Вашингтон пока не вели прямой диалог по газопроводу «Северный поток — 2», однако Соединенные Штаты выступают против проекта и хотят направлять в Европейский союз свой сниженный природный газ. Об этом информирует газета Handelsblatt со ссылкой на заявление министерства экономики Германии.

По данным Handelsblatt, это связано с тем, что еще не заняты все важные посты в американской столице. В министерстве экономики ФРГ считают, что к переговорам можно будет приступить только после того, как контактные лица и коллеги главы немецкого ведомства Петера Альтмайера в новой администрации Соединенных Штатов будут названы и утверждены.

При этом в Вашингтоне уже обсуждают эту тему. Как утверждает издание, ряд американских министерств наряду с госдепартаментом, минфином и министерством энергетики под руководством Совета национальной безопасности провели консультации о том, как действовать в споре по «Северному потоку — 2».

Накануне, 14 февраля, вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» построен уже более чем на 95%.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.