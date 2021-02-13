Назван способ повысить пенсии без увеличения налогов

Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец рассказала, что может поспособствовать повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны», — считает эксперт.

По ее словам, такой подход не будет перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности. Кроме того, это снизит долю теневой занятости и подтолкнет работодателей оформлять сотрудников согласно Трудовому кодексу.

Также Хейфец раскритиковала предложения, связанные с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний. Кроме того, она считает популистскими и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов, так как в будущем это повлечет дополнительные пенсионные права граждан с большей заработной платой. В настоящее время взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника, из них 6% идут на формирование базовой части пенсий, а 16% — это индивидуальный тариф, который учитывается на лицевом счете застрахованного лица.

Ранее в Госдуме назвали способ повысить пенсии россиян.