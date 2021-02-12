В Кремле оценили ситуацию со снижением доходов россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с доходами граждан пока остается напряженной, сообщает ТАСС.

Комментируя данные Росстата о том, что реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5%, Песков отметил, что такая статистика показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже говорил, что необходимо купировать негативные последствия мировых кризисных явлений, которые приводят к падению уровня доходов.

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году», — сказал Песков.

При этом он отметил, что «ведется работа» по выходу из этой ситуации.