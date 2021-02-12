Более 70% россиян ведут общий семейный бюджет

Большая часть россиян — 76% — ведут общий семейный бюджет, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни».

Полностью раздельные траты оказались непопулярными у россиян. Поддержали такую форму ведения бюджета 2% респондентов.

Ситуации, где семью содержит только муж или жена также встречаются редко. Данные показатели составили 3% и 0,4% соответственно.

Кроме того, 54% опрошенных выразили уверенность, что доживут до старости со своим партнером. При этом отмечается, что степень уверенности в данном вопросе напрямую зависит от уровня дохода: чем он выше, тем больше убежденность в длительности союза.

Исследование проводилось среди россиян старше 18 лет в 75 городах с населением более 250 тыс. человек.

Ранее исследователи выяснили, сколько денег потратили россияне в рамках семейного бюджета на новогодних праздниках.