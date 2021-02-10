Путин призвал защитить граждан, инвестирующих на фондовом рынке

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо защитить граждан, которые инвестируют в ценные бумаги, передает ТАСС.

По его словам, в 2020 году много россиян направили свои сбережения на фондовый рынок.

К настоящему моменту почти 10 млн человек инвестировали 10 трлн руб. в фондовые рынки, рассказал глава государства.

«Что касается рынка ценных бумаг, то мы должны подумать о том, как защитить интересы граждан», — заявил он.

Президент добавил, что нельзя допустить «второго издания обманутых дольщиков».

Ранее Путин заявил о необходимости защитить неопытных инвесторов.