В Кремле прокомментировали вопрос о допуске в Россию рабочих мигрантов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос об открытии границы страны для трудовых мигрантов.

«Это вопрос правительства», — сказал он, комментируя просьбу Минсельхоза о введении послаблений в вопросе миграции.

По словам представителя Кремля, соответствующая тема активно обсуждается в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, а также в правительстве страны.

Песков также отметил, что президент РФ Владимир Путин пока не сформировал позицию по данной теме.

Ранее сообщалось, что первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру России Виктории Абрамченко с просьбой открыть границу для трудовых мигрантов в виде исключения из-за нехватки рабочих.