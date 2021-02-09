«Газпром» прокомментировал сообщения об остановке транзита газа через Литву
Валерия Исполатова
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После остановки транзита газа через Польшу потребности Калининградской области обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
«В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища», — сказали в компании.
При этом там не назвали причин остановки поставок через Литву.
Ранее оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid сообщил о приостановке транзита в Калининградскую область по просьбе «Газпрома».
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