Биткоин обновил очередной рекорд — его стоимость превысила отметку в $44 000. Об этом пишет «Интерфакс».

Другие криптовалюты тоже растут в цене: Ethereum — на 6,8%, Bitcoin Cash — на 6,7%, Litecoin — на 7,9%.

Криптовалюта подорожала после того, как американская компания Tesla Inc. инвестировала $1,5 млрд в биткоины. Также стало известно, что в пользователи смогут в ближайшее время оплатить товары Tesla биткоинами.