В правительстве опровергли сообщения о введении продуктовых карточек
Ника Пикекатлет
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В правительстве России опровергли данные о рассмотрении вопроса введения продуктовых карточек в стране.
Пресс-секретарь кабмина Борис Беляков отметил, что чаще всего в этом вопросе речь идет о финансовом оказании помощи. По его словам, получающий может распоряжаться средствами по своему усмотрению.
Он добавил, что власти отдают приоритет тем рычагам, которые дадут возможность в перспективе вывести семью из бедности.
Беляков уточнил, что в этом случае речь идет о переобучении, социальном контракте или содействии в трудоустройстве.
При этом он подчеркнул, что вопрос введения продуктовых карточек кабмином пока не обсуждается.
Ранее правительство утвердило порядок уведомления россиян о пособиях и льготах.
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