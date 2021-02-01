Путин потребовал защитить интересы граждан, вкладывающих в ценные бумаги

Российский лидер Владимир Путин на совещании о ситуации в банковской сфере в понедельник,1 февраля, потребовал защитить интересы россиян, вкладывающих в ценные бумаги, чтобы эти граждане не превратились в новую версию «обманутых дольщиков». Об этом сообщает ТАСС.

Президент обратил внимание на то, что в настоящее время снижаются ставки как по кредитам, так и по депозитам. В связи с этим развиваются и другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг, отметил глава государства.

Путин призвал защитить интересы людей, которые вкладываются в эти бумаги, не будучи профессиональными инвесторами, а также позаботиться о снижении рисков.

«Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!» — подчеркнул лидер страны.

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