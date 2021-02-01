Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале

Роструд напомнил россиянам о графике рабочих и выходных дней в феврале. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что в период с 15 по 21 февраля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Она будет единственной в 2021 году.

При этом на последней неделе месяца число рабочих дней сократится до трех.

В Роструде подчеркнули, что выходные продлятся с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля.

Ранее в ведомстве назвали выходные дни, которые ждут россиян в 2021 году.