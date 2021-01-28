В ФРГ заявили о плачевном эффекте санкций ЕС против России

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Антон Фризен заявил, что эффект от санкций ЕС против России является «плачевным». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, очень сильно пострадал европейский бизнес. Также в некоторых странах наблюдается потеря тысяч рабочих мест.

О потерях миллиардов евро из-за ограничений ЕС против России свидетельствуют данные, предоставленные министерством экономики и энергетики Германии бундестагу.

Как отмечается, страны Евросоюза в 2018 году занесли в санкционную базу активы и денежные средства попавших под ограничения россиян и российских компаний на следующие суммы: Германия — свыше €485 тысяч, Ирландия – €24 тысячи, Италия — около €94 тысяч, Нидерланды — €806, Кипр — более €3 млн.

Всего же в период с 2014 года Германия «заморозила» активы и денежные средства на сумму порядка €1,8 млн. Таким образом, торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году составил €67,7 млрд, в 2015 году — €51,5 млрд, а в 2016 году — €48 млрд.