Россия договорилась пересмотреть налоговые соглашения с 34 странами

Министерство финансов опубликовал перечень из 34 стран, с которыми договорился пересмотреть соглашения, чтобы избежать двойного налогообложения (СОИДН). Об этом пишут «Ведомости».

Все перечисленные страны подписали многостороннюю конвенцию по выполнению мер для препятствования размывания налоговой базы и вывода прибыли из под налогообложения.

Одной из ключевых договоренностей является тест основной цели.

«Речь о том, что льготы по СОИДН не будут предоставляться, если одной из основных целей сделки было получение налогового преимущества», — объяснил партнер КПМГ в России и СНГ Александр Токарев.

Это означает, что при выплате пассивных доходов за границу нужно подтвердить, что переводы имеют реальную цель, а не направлены на уклонение от налогов.

До этого кабмин одобрил соглашение о налогообложении с Кипром.