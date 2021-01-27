Глава OMV: «Северный поток — 2» даст Европе энергетическую безопасность

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что проект «Северный поток — 2» позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что при снижающейся собственной добыче газа в ЕС странам потребуются его дополнительные объемы. По мнению Зеле, порядка трети необходимых Европе объемов газа будет поставляться по газопроводу «Северный поток — 2».

«Этот проект поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность», — произнес он.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее президент США Джо Байден счел проект строительства газопровода «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы.