Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов Мосбиржи

Курс доллара и евро снизился на 0,02% и 0,22% соответственно на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Так, курс евро составил 75,07 руб., а евро — 91,18 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

До этого аналитик «Высшей школы управления финансами» предупредил о падении рубля к февралю. Он не исключал, что в понедельник, 25 января, будет откат от максимумов пятницы на 50 копеек, однако в дальнейшем рубль снова начнет слабеть.