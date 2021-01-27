«Ъ»: суд конфисковал активы депутата Госдумы Сопчука

Замоскворецкий райсуд Москвы взыскал активы депутата Госдумы Сергея Сопчука на 38,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что это было сделано по требованию Генпрокуратуры. Суд узнал, что Сопчук незаконно занимался бизнесом и обратил доли ООО «Терней Золото» в пользу государства.

По мнению Генпрокуратуры, предприниматель фиктивно передал акции компании своей сестре Людмиле Стуковой.

Депутат не принимал участие в разбирательстве. По словам его адвокатов, Сопчук не может быть ответчиком, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале.

Ранее Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.