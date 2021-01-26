Давосский форум внес выступление Путина в программу

Всемирный экономический форум в Давосе обновил программу, включив в нее выступление президента России Владимира Путина.

Актуальная программа опубликована на сайте форума.

Выступление Путина пройдет 27 января в 14.00 мск, на него отведено полчаса, свидетельствуют опубликованные данные.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в своем выступлении Путин будет говорить об изменении мира в эпоху пандемии.