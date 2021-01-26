В России в феврале запустят Фонд фондов

Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий будет запущен в России в феврале. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Согласно сообщению, Белоусов провел встречу по формированию Фонда фондов с участием представителей крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций и Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Моделью функционирования Фонда выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. РФПИ выполняет функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества», — говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы об органах управления Фонда. Ожидается, что окончательные решения будут приняты в ближайшее время.

Отмечается, что запуск Фонда ожидается в середине февраля 2021 года.