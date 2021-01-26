МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году
Валерия Исполатова
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Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году, говорится в докладе фонда.
МВФ ожидает, что в этом году российский ВВП вырастет на 3%, а в 2022 году ускорится до 3,9%.
В ноябре 2020 года фонд предсказывал, что экономика России в 2021 году вырастет только на 2,5%.
Ранее Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал, что ВВП России в 2021 году вырастет на 2,6%.
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