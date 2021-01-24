В администрации Зеленского спрогнозировали рост украинской экономики в 2021 году

В администрация президента Украины Владимира Зеленского заявили, что в стране ожидается рост экономики в 2021 году. Об этом он заявил в интервью UKRLIFE.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко отметил, что восстановление экономики будет происходить благодаря тенденциям на внешних рынках, от которых значительно зависит ситуация в стране.

Кроме того, он добавил, что на рост повлияет монетарная политика НБУ.

«Если говорить вообще о 2021, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики», — сказал Устенко.

Он также рассказал, что на внешних рынках наблюдается рост цен на те товары, экспорт которых осуществляется Украиной.

Ранее глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционного платформы — За жизнь» Андрей Лесик назвал отказ Украины от получения российских кредитов ошибкой.