Способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик прибыл в Германию

Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток – 2», прибыл в порт немецкого Висмара. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.

«Академик Черский» взял курс на немецкий порт Висмар 21 января.

В течение последнего месяца судно стояло на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда.

В начале января «Академик Черский» ненадолго подходил к недостроенному участку газопровода у датского острова Борнхольм, а затем снова вернулся в Россию.

Ранее США ввели санкции против «Фортуны» и владельца судна — компании «КВТ-Рус».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.