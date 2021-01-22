Грузия отменяет запрет на авиасообщение с другими странами

Грузия отменяет запрет на регулярное авиасообщение с внешним миром, который был введен в стране в марте 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято межведомственным координационным советом при премьер-министре Грузии.

«С 1 февраля мы посчитали возможным аннулировать ограничение на регулярные полеты и разрешить всем авиакомпаниям, которые до этого работали в Грузии или захотят начать работать, заниматься своим делом», — сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Ранее сообщалось, что Грузия позволила застрявшим в стране иностранцам из-за коронавируса не уезжать до июля 2021 года. Речь идет об иностранцах или лицах без гражданства, которые легально приехали в страну до 14 марта 2020 года и не смогли покинуть государство из-за ограничений на фоне пандемии.