Эксперты назвали способы выравнивания цен на жилье

Эксперты в беседе с РИА «Новости» рассказали, как можно выравнять цены на жилье в России.

По мнению аналитика БКС Егора Дахтлера, снижение ставок и введение новых льготных программ ипотеки вряд ли могут решить данную проблему.

Эксперт считает, что ключевым фактором в развитии рынка недвижимости станет экономическое восстановление страны после кризисного года. Оно будет способствовать восстановлению реальных доходов населения.

Директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что для выравнивания цен стоит стимулировать строительство нового жилья.

Например, он предложил привлечь застройщиков в регионы с доходами ниже среднего за счет льготных условий или программ государственно-частного партнерства.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам призвал обсудить меры по выравниванию цен на рынке жилья.