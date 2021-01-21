Путин призвал обсудить меры по выравниванию цен на жилье

Президент России Владимир Путин призвал обсудить меры по выравниванию цен на рынке жилья, передает ТАСС.

В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что в некоторых субъектах страны сложился дисбаланс на рынке недвижимости, цены растут и доступных вариантов жилья не хватает.

Президент также напомнил, что к концу десятилетия Россия должна набрать темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год, а не менее 5 млн российских семей должны улучшать свои жилищные условия ежегодно.

Ранее на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин призвал решить вопрос о расселении ветхого жилья. Он заявил, что людей «надо вытаскивать из трущоб».