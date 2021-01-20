Минсельхоз сообщил о стабилизации цен на сахар и масло

В России отмечено снижение цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом заявили в Минсельхозе, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, стоимость этих продуктов уменьшается как у производителей, так и в рознице.

В министерстве подчеркнули, что мониторинг цен на основные продовольственные товары является важнейшей задачей.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашения, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин заявил о невозможности ситуации, при которой гражданам страны не хватает средств на базовые продукты.