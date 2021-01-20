Экс-министр экономики Украины предсказал стране дефолт

Украина шаг за шагом движется к дефолту, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов, передает издание «Главред».

Бюджет Украины на 2021 год принят с большим дефицитом — 5,5% ВВП, в то время как приемлемым уровнем во всем мире считается показатель до 3%, напомнил экс-министр.

По его словам, такой размер дефицита указывает на неспособность страны сократить расходы при падающей экономике. Данная ситуация опасна наращиванием государственного долга — как внешнего, так и внутреннего, на обслуживание которого придется отдавать значительную часть доходов, объяснил Суслов. Так, сейчас на эту цель расходуется каждая третья гривна бюджета.

По мнению бывшего министра, спасти страну могло бы сокращение зарплат чиновников и прогрессивная шкала налогообложения, однако власти на это не идут.