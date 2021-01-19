Немецкий депутат предложил наложить пошлины на импортируемый из США газ

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что санкции против участников проекта «Северный поток — 2» неприемлемы, а США преследуют исключительно собственные интересы. Как сообщает ТАСС, такое заявление он сделал, комментируя решение Вашингтона о введении ограничений против трубоукладчика «Фортуна».

В этом контексте Эрнст заявил, что в ответ необходимо ввести штрафные пошлины на импортируемый американский газ.

«Я исхожу из того, что и новые санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», не приведут к ожидаемому эффекту, но, несмотря на это, они неприемлемы», — говорится в сообщении.

Эрнст добавил, что на импортируемый из США газ необходимо ввести штрафные санкции, так как он считает, что новый американский президент Джозеф Байден не изменит агрессивную экономическую политику США.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон планирует 19 января ввести санкции против «Фортуны» и компании «КВТ-Рус» — владельца судна. По данным издания, американские власти также предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).