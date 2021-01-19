Курс евро на 20 января снизился на 12 копеек

Центральный Банк опубликовал данные по официальным курсам иностранной валюты на среду, 20 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, официальный курс евро понизился на 12,4 коп., до 89,2064 руб.

Кроме того, курс доллара опустился на 24,92 коп., до 73,7243 руб.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), по данным на среду, сократилась на 19,29 коп., составив 80,6912 руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Курс доллара растет на фоне дешевеющей нефти

— Рубль растет к доллару и евро

— Спрогнозирован курс евро и доллара к рублю после инаугурации Байдена