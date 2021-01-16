Чубайс: правительство допустило ошибку, связанную с углеродным налогом

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что Россия могла бы получать доход, если бы ввела налог на углеродный след внутри страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Евросоюз планирует ввести корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом «зеленой сделки».

«Итог простой — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому», — сказал он.

Как сообщалось, «Зеленый» переход, осуществляемый в Европейском Союзе, и возможное введение трансграничного углеродного налога (ТУР) могут оказать негативное влияние на российских экспортеров. Учитывая значимость европейского рынка для России (на Евросоюз приходится около 46 % экспорта отечественных товаров), введение ТУР затронет российскую промышленность, в том числе и компании за пределами нефтегазового сектора. По оценке KPMG, в 2022-2030 годах совокупный ТУР для российского экспорта в ЕС может составить, в зависимости от сценария, от 6 до 50,6 млрд евро.

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