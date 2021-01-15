Набиуллина назвала нетрадиционную денежно-кредитную политику авантюрой для РФ

Нетрадиционная денежно-кредитная политика может стать авантюрой для России. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

Набиуллина отметила, что за приверженность традиционным инструментам она и министр финансов России Антон Силуанов часто подвергаются критике.

По ее словам, нетрадиционная денежно-кредитная политика — это отрицательные ставки, скупка активов, наращивание долга, бесконечный дефицит.

«Мы к этому относимся осторожно. Все-таки пределы такой нетрадиционной политики есть. На мой взгляд, для России это было бы авантюрой», — сказала глава регулятора.

Она добавила, что для мира это тоже может быть авантюрой, поскольку невозможно предугадать долгосрочных последствий.

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