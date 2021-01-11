Более 50% россиян выбрали бумажную трудовую книжку

Свыше 34,8 миллиона россиян решили вести трудовую книжку в бумажном варианте. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пояснительной записке к проекту приказа Минтруда «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек» говорится, что по состоянию на 29 декабря 2020 года из 58 122 955 застрахованных лиц 34 881 002 россиянина решили вести трудовую книжку в бумажном виде. Такие данные представил Пенсионный фонд России.

«А 5 168 011 граждан — о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде», — указано в документе.

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