Пособие по безработице будет повышенным до конца 2021 года
Валерия Исполатова
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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о повышенном пособии по безработице. Документ опубликован на сайте кабмина.
Согласно постановлению, размер минимального и максимального пособия в 2021 году останется на прежнем уровне.
Так, максимальное будет составлять 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей.
Такие размеры выплат были установлены в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер. До этого максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты врачам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом на новогодних праздниках.