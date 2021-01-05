Пособие по безработице будет повышенным до конца 2021 года

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о повышенном пособии по безработице. Документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно постановлению, размер минимального и максимального пособия в 2021 году останется на прежнем уровне.

Так, максимальное будет составлять 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей.

Такие размеры выплат были установлены в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер. До этого максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты врачам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом на новогодних праздниках.