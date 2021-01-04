В Белоруссии впервые утвердят целевой план развития страны на год

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что правительство республики заложило рост ВВП в 2021 году в размере 1,8%, передает телеканала «Беларусь-1».

По словам Головченко, в ближайшее время кабинет министров утвердит целевой план развития страны на год.

Белорусский премьер отметил, что рост ВВП на 1,8% — амбициозная задача, «но пока есть уверенность в том, что этот показатель достижим».

Республика вступает в 2021 год «со стабильной ситуацией в банковской сфере, с золотовалютными резервами страны, нет никаких опасений за работу предприятий», добавил Головченко.

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