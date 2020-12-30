Путин подписал закон о регулировании цен на продукты

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству самостоятельно решать, когда регулировать цены на продукты. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней», — говорится в тексте.

До этого кабмин мог устанавливать максимальные цены на срок до 90 дней, если в одном или нескольких регионах они выросли на 30% и более в течение одного месяца.

К социально значимым продуктам относятся говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

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