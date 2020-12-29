Путин заявил, что вопрос о связи МРОТ с прожиточным минимумом необходимо изучить

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о связи минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума требует очень тщательного обсуждения с экспертами и общественностью, передает ТАСС.

По его словам, данный вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников. Кроме того, теперь по Конституции страны МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, «поэтому это тоже необходимо соблюдать», напомнил президент.

«Я согласен с вами в том, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности», — сказал он.

Ранее 23 декабря глава государства во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поддержал идею о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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