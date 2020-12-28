Новак заявил о способности рынка нефти в 2021 году вернуться к докризисному уровню

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти в 2021 году может восстановиться до докризисного уровня. Об этом сообщает «Россия 24».

Он уточнил, что в будущем году ожидается рост спроса на 5-6 млн б/с, что является «оптимистичным вариантом».

«Спрос еще не восстановился примерно на 7-8 млн б/с относительно докризисного периода. Хотя, в общем-то, я уже говорил, что падение было значительно больше, и большая часть в этом году уже восстановилась», — сказал Новак.

По его словам, восстановлению показателей спроса на рынке нефти будет способствовать появление вакцины от коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 81,2 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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