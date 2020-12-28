Новак оценил намерение США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал намерение американских властей ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Россия 24».

Он отметил, что любые ограничительные меры носят негативный характер для любых коммерческих проектов.

При этом вице-премьер призвал продолжать работу по строительству «Северного потока — 2».

«Конечно, нужно будет как-то подстраиваться, если такие будут приниматься меры со стороны стран, которые пытаются остановить реализацию таких проектов», — сказал Новак.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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