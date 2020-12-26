Эксперты оценили сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

Эксперты в беседе с «Известиями» высказались о примерных сроках окончания строительства газопровода «Северный поток — 2».

История с достройкой газопровода будет развиваться следующим образом: «Фортуна» достроит участок газопровода в немецкой акватории в декабре 2020 года. Далее к строительству присоединится «Академик Черский», — сказал эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

По его словам, это судно станет прокладывать трубы в акватории Дании. Скорее всего, в этих водах будут работать два трубоукладчика, они управятся с этим участком за два месяца. Если будет задействовано лишь одно судно, то строительство этой части газопровода завершится за четыре-пять месяцев, считает специалист.

По мнению директора по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, «мягкие формулировки» в новом пакете американских санкций свидетельствуют о том, что газопровод может быть достроен к середине 2021 года.

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова выразила мнение, что «мягкие формулировки» в новом пакете санкций, введенных США, говорят о том, что «Северный поток — 2» может быть достроен к середине 2021 года.

«Немецкие регуляторы, которые будут выдавать разрешения для начала эксплуатации газопровода, под американские санкции не подпадут», — уверена она.

В пользу быстрого завершения строительства трубопровода указывает и тот факт, что президент США Дональд Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета страны, предусматривающий санкции в отношении «Северного потока — 2». Конгрессу США нужно будет время, чтобы принять проект бюджета без его одобрения. Кроме того, избранный президент США Джо Байден еще не сформулировал свое отношение к «Северному потоку — 2».